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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 15 ألف فلسطينى استشهدوا فى غزة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 06:09 م
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 15 ألف فلسطينى استشهدوا فى غزة رياض منصور المندوب الفلسطيني الدائم بالأمم المتحدة
كتب محمد شرقاوى

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قال رياض منصور المندوب الفلسطيني الدائم بالأمم المتحدة، إن 15 ألف فلسطيني استشهدوا فى غزة ونحو 80 % من سكان القطاع تحول إلى لاجئين ونازحين، مضيفا أن الحرب فى قطاع غزة تستهدف المدنيين في المقام الأول.

وأضاف خلال كلمته بجلسة الجمعية العالم للأمم المتحدة حول الأوضاع فى غزة، المذاعة على قناة القاهرة الإخبارية، أن أكثر من 3 آلاف من المدنيين الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال والتوقيف على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء العدوان.

وتابع أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف تدمير الأمة الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني من خلال التهجير، مؤكدا أن إسرائيل تواصل بلا هوادة عمليات الاستيطان والضم للأراضى الفلسطينية، مضيفا أنه ما من سلام في الشرق الأوسط دول حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بموجب القانون الدولى.

وأوضح أنه نرفض تصريحات وزير إسرائيلى وجهها للشعب الفلسطيني بشأن الخضوع أو التهجير أو الموت، مؤكدا أن حرية الشعب الفلسطيني هي مسار السلام والأمن للجميع.







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