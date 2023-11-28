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ملك الأردن يؤكد: محاولات تهجير الفلسطينيين تحد للقانون الدولى والإنسانى

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 05:52 م
ملك الأردن يؤكد: محاولات تهجير الفلسطينيين تحد للقانون الدولى والإنسانى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثانى، إن الحرب على غزة يجب أن تتوقف، مضيفا: "القضية الفلسطينية هى القضية المركزية للأردن وسنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق".

وأضاف بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن "عدوان إسرائيل البشع على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية بالضفة الغربية تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة".

وتابع:  استمرار إسرائيل في القتل والتدمير ومحاولات تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية تحد للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا رفض الأردن التام لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

 







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