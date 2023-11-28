ملك الأردن: الكارثة الإنسانية بغزة سيكون لها عواقب وخيمة على الضفة الغربية

كتب محمد شرقاوى

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثانى، إنه على المجتمع الدولي تعزيز دعم أونروا، حيث إن إضعافها أو توقفها سيفاقم الكارثة الإنسانية بغزة وسيكون له عواقب وخيمة على الضفة الغربية، مشيرا إلى استمرار العمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس.

وأضاف ملك الأردن خلال تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية: "مستمرون في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية"، موضحا أنه هناك تكثيف جهود المنظمات الدولية والإنسانية للعمل مع أونروا لضمان تقديم المساعدات في غزة وفي كل مناطق عملياتها.

وتابع ملك الأردن: "نرفض أية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة"، مضيفا أنه على العالم بأسره التحرك لوقف الحرب وحماية المدنيين والمستشفيات وإلزام إسرائيل بفك الحصار وضمان إيصال المساعدات دون انقطاع.

وأوضح أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن وسنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق.