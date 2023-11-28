مدير تعليم المنوفية يلتقي بالمتعاقدين في مسابقة الـ30 ألف معلم

المنوفية - محمد فتحى

التقي صباح اليوم الثلاثاء، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بمقر الرخصة الدولية، بالمعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 ألف معلم بعد اعتماد قرار التعيين من وزير التعليم ،حيث وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الناجحين في " مسابقة30 ألف معلم وتسكينهم في جميع المحافظات

والتقي الفولي ببعض المعلمين المتعاقدين وقدم لهم التهنئة وتمني لهم التوفيق والتميز في حياتهم العملية, رافقه أثناء الزيارة إسلام خطاب مدير إدارة الأمن ، حيث تواجد بمقر الرخصة الدولية لمقابلة المعلمين الجدد وتيسير إنهاء أستلام ملفات التعاقد وفقاً لتعليمات السيد مدير المديرية ، سلوي الجندي مدير إدارة الموارد البشرية ، أمل سالم مدير إدارة التنسيق ، صلاح جمعة مدير تنسيق الإبتدائي بالمديرية .

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