محاكمات × 24 ساعة.. سجن تاجر الكيف بكرداسة وتأجيل خلية التجمع

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا المهمة، لعل أبرزها سحن سباك متهم بتكارة الحشيش، وتأجيل خلية التجمع لمرافعة الدفاع.

قتل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة ، عامل بالسجن لمدة 7 سنوات لاتهامه بقتل زوجته، على إثر مشادة كلامية حدثت بينهم تطورت بأن كال لها عدة ضربات أودت بحياتها بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

خلية التجمع

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 26 فبراير للمرافعة.

تاجر كيف

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة سباك بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بكرداسة.

ديلر الحشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش فى مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة، بتهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص.