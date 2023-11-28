اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 04:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ دمياط تناقش خطة توفير السكر للبيع بسعر 27 جنيهًا للكيلو

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:58 م
محافظ دمياط تناقش خطة توفير السكر للبيع بسعر 27 جنيهًا للكيلو الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط و رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسلع التموينية، خطة توفير السكر للبيع بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وذلك فى إطار مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع الغذائية والأساسية.
 
حيث بحثت " المحافظ " محاور تلك الخطة لتوفير السكر وتوزيعه على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق بين المحافظة والتموين والشركة العامة للسلع التموينية ، مؤكدة على سرعة إعداد خطة محددة للتوزيع.
 
وأكدت محافظ دمياط على متابعة تنفيذ ذلك، وذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين،  والتصدى للممارسات الاحتكارية.






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