اليوم السابع
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محافظ القاهرة يشهد منتدى الاستثمار فى التراث السياحى والثقافى

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 01:15 م
محافظ القاهرة يشهد منتدى الاستثمار فى التراث السياحى والثقافى جانب من الفعالية
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة " منتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي " ، بحضور وزراء السياحة والآثار ، والتنمية المحلية ، والاستثمار، والذي نظمته وزارة السياحة بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وشارك فيه شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر .
 
يعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة لتشغيل الخدمات السياحية بمواقع التراث الثقافي في منطقة القاهرة التاريخية والبر الغربي لمدينة الأقصر وفتح باب الحوار بين المستثمرين من القطاع الخاص والإدارات الحكومية المعنية.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة المصرية تضع السياحة على رأس أولوياتها للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 لذلك كان التوجيه بالاهتمام بالبيئة المحلية وتنمية المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية.
 
وأكد محافظ القاهرة أن هذا المنتدى يمثل فرصة هامة لتعزيز الروابط بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق وخلق بيئة ومناخ آمن للاستثمار في مجال السياحة الثقافية والتاريخية، كما يمثل فرصة كبيرة للشراكة بين الجانبين في إدارة المواقع الأثرية الأمر الذي يعزز من خلق فرص عمل ويحقق تنمية في المواقع المحيطة بالمواقع الأثرية .
 
 






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التراث السياحي والثقافي

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الثقافة

القاهرة



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