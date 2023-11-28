محافظة القاهرة: تنفيذ إزالات مبانٍ مخالفة بحلوان

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة، الجهود التي قام بها حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار، رئيس الحي بتنفيذ إزالتين في المهد بالموقع الكائن مساكن أطلس بجوار مسجد سفينة النجاه أخر شارع ذكي حواس شرق حلوان، وكذا الموقع الكائن بشارع رئاسة الجمهورية من كورنيش النيل .

والإزالات عبارة عن أسوار من الطوب الأحمر والأبيض علي مساحة اجمالية 4400 متر، تقريبا وتمت الازالات حتي سطح الارض وذلك بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية و مديري المتابعة الميدانية ومدير الاشغالات ومشرفي المناطق وادارة الاملاك والاجهزة المعنيه بالحي وبمشاركة مأمور قسم شرطة حلوان والقوات الشرطية وتم تحرير محضر اداري بقسم شرطة حلوان .

جاء ذلك في ضوء متابعة ملف ازالة التعديات علي أملاك الدولة والارضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي أملاك الدولة وهيبه الدولة علي اراضيه و تنفيذ القرار الصادر من محافظ القاهرة بتشكيل مجموعات عمل لتنفيذ الازالات وحالات التعدي علي أملاك الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة وانهاء كافة التعديات بالاستيلاء علي اراضي الدولة والاراضي الزراعية وتنفيذ الازالة الفورية لاي مخالفات بناء وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين .