ماكرون: السفينة "ديكسمود" تدعم جهود الاستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية فى غزة

كتبت فاطمة شوقى

أعلنت الحكومة الفرنسية، أن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية وصلت إلى ميناء العريش لتكون بمثابة مستشفى لجرحى قطاع غزة الذين تم إجلاؤهم إلى مصر، حسبما قالت وكالة "اوروبا بريس".

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن السفينة "ديكسمود" التي تحمل مروحية موجودة في مصر، على بعد حوالي خمسين كيلومترا من غزة، "لدعم جهود الاستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية"، وشدد على " تضامن" من الجيش الفرنسي والأطباء والدبلوماسيين.

وأشار وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو إلى أنه "بناء على تعليمات ماكرون، أطلقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ووزير الصحة أوريليان روسو" عرضا صحيا شاملا يشمل قدرة استيعابية للمستشفيات والأطباء، من أجل توفير الرعاية الصحية الشاملة لصالح المدنيين".

ويأتي وصول حاملة الطائرات المروحية في اليوم الرابع من التهدئة الإنسانية بين الجيش الإسرائيلي وحماس، والتى تمثل أول هدنة منذ أكثر من شهر ونصف، يتم خلالها إطلاق سراح رهائن مقابل إطلاق سراح رهائن، وتسليم الأسرى الفلسطينيين، وزيادة المساعدات الإنسانية في القطاع.

ورغم الاتفاق، فإن الوضع الإنساني في غزة "كارثي"، بحسب الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي تشير إلى أن أكثر من 1.7 مليون نازح ما زالوا يمثلون "احتياجات كبيرة"، ولهذا السبب، طلبت الأمم المتحدة -ومنظمات أخرى- "مواصلة الحوار" للتوصل إلى "وقف إنساني نهائي لإطلاق النار" وبالتالى وضع حد للصراع في المنطقة.