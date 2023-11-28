اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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لبحث الهدنة فى غزة.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيًا من نظيره التونسى (إنفوجراف)

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 10:46 م
لبحث الهدنة فى غزة.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيًا من نظيره التونسى (إنفوجراف)

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين، حيث أكد الزعيمان حرصهما على العمل المشترك لتطوير العلاقات.

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كما ناقش الاتصال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وهو ما ثمنه الرئيس التونسى.

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واتفق الجانبان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لتقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي القطاع، مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.







غزة

مصر

إسرائيل

تونس

المساعدات



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