كيف استعدت دولة الإمارات لقمة تغير المناخ Cop28؟

‏كتبت منال العيسوي

تنطلق قمة الإمارات للمناخ Cop28، صباح الخميس 30 نوفمبر، والتى تنتهى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 من مدينة إكسبو دبى، فكيف دعمت الإمارات قمة المناخ؟

خلال هذا التقرير نرصد دعم دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف Cop28.

تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة تتسم بالحرارة الشديدة والمياه الثمينة، ولطالما نظرت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تغير المناخ باعتباره تحديًا يجب التغلب عليه، ومنذ تأسيسها في عام 1971، دعمت دولة الإمارات أجندة المناخ العالمي، حيث صادقت على كل من بروتوكول كيوتو واتفاق باريس، وقد حضر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، الدكتور سلطان الجابر، 11 مؤتمراً لمؤتمر الأطراف وقاد مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP21) في باريس.

باعتبارها دولة رائدة إقليمياً في قطاعي الطاقة والاستدامة، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية اقتصادها وتنويعه، وخلق المعرفة والمهارات وفرص العمل لشبابها، مع المساهمة في الوقت نفسه في حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر علينا جميعاً.