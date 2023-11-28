كنيسة السريان الأرثوذكس تبدأ صوم الميلاد المجيد الأول من ديسمبر

كتب: محمد الأحمدى

ويعتبر عيد الميلاد المجيد أحد أهم الأعياد فى الكنيسة، حيث يمتنع الأقباط خلاله عن اللحوم ومنتجات الألبان، كما يتميز صوم الميلاد بعدد من الطقوس الخاصة مثل سهرات كيهك والطقس المبهج فى التسابيح.

وتبدأ كنيسة السريان الأرثوذكس أول ديسمبر المقبل، صوم الميلاد المجيد، حيث اختصرت مدة الصوم وجعلت مدته 25 يومًا، بدءًا من الأول من شهر ديسمبر حتى مساء يوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر.

وتحتفل كنيسة السريان الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر، مع الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأسقفية وكنيسة الروم الأرثوذكس.

ويعتبر "صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك فى بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.