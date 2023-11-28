كل ما تريد معرفته عن أعراض الإصابة بأنفلونزا الخنازير وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

أنفلونزا الخنازير مرض فيروسي يعرض الجهاز التنفسي للخطر في حالة عدم العلاج المبكر. أعراض أنفلونزا الخنازير هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي الإصابة بأنفلونزا الخنازير، ومنها: أنفلونزا الخنازير مرض ناتج عن إصابة الخنازيربفيروس الأنفلونزا الذي يصاب به البشرأيضا، وكانت سبب وباء في عامي 2009 و2010، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض من أعراض وأسباب وعلاج، وفقا لموقعي mayoclinic وhealthline.مرض فيروسي يعرض الجهاز التنفسي للخطر في حالة عدم العلاج المبكر.هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي الإصابة بأنفلونزا الخنازير، ومنها:

-ارتفاع درجة حرارة الجسم.

-آلام العضلات.

-قشعريرة الجسم.

-زيادة التعرّق.

-السعال.

-التهاب الحلق.

-سيلان الأنف.

-ألم في العين.

-آلام الجسم.

-صداع.

-التعب والإرهاق.

-الإسهال.