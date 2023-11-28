قبل قمة الإمارات اعرف أهمية الحفاظ على الحرارة 1.5 درجة مئوية

كتبت منال العيسوي

قبل بدء قمة الامارات للمناخ التى ستنطلق الخميس المقبل 30 نوفمبر وتنتهى فى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 من مدينة اكسبو دبى، يعد الحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد من الأمور المهمة التى يسعى إليها الجميع ومن أهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال فاعليات القمة ، خلال هذا التقرير ننشر أهمية الحفاظ على درجة الحرارة وما هو المخزون العالمى

اولا أهمية الحفاظ على درجة الحرارة

من المتوقع أن يزداد تواتر وشدة الأحداث المناخية المتطرفة والآثار الدائمة التي لا رجعة فيها، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر وتشريد السكان، بشكل كبير ما لم نتخذ إجراءات جوهرية للحد من درجات الحرارة العالمية. لقد توصل العلماء إلى إجماع عالمي: يتعين علينا أن نحد من ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة في العالم بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية (أي ما يعادل 2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة لتأمين مستقبلنا. تعتبر هذه العتبة حاسمة في منع المزيد من التدهور وتجنب العواقب التي قد لا رجعة فيها.

ثانيا المخزون العالمي

إن عملية التقييم العالمي (GST)، على النحو المبين في المادة 14 من اتفاق باريس، هي عملية منهجية مصممة للدول وأصحاب المصلحة لمعرفة أين يحرزون تقدمًا جماعيًا في تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ - وأين لا يفعلون ذلك. . يتضمن هذا التقييم مراجعة شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بالعمل والدعم المناخي العالمي، مما يتيح تحديد أوجه القصور والتطوير التعاوني للحلول، سواء في المستقبل القريب أو بعد عام 2030.

جدير بالذكر يتمتع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون بأهمية خاصة لأنه يمثل اختتام أول ضريبة السلع والخدمات منذ اتفاقية باريس. ستتخذ الحكومات قرارًا بشأن ضريبة السلع والخدمات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والذي يمكن الاستفادة منه لتسريع الطموح في الجولة القادمة من خطط العمل المناخية المقرر عقدها في عام 2025.

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