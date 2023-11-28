فلسطين سيدة الأرض.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، فلسطين سيدة الأرض.. اليوم العالمى للتضامن مع فلسطين.. فى القلب دائما، الرئيس عبد الفتاح السيسى: "لن نترك الأشقاء فى فلسطين الغالية ولن نسمح بتصفية القضية" .

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