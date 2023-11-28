وأشادت كولونا -في تصريحات مساء الإثنين- بالجهد المبذول والمتواصل من أجل الوصول إلى هذه النتيجة.

وأشارت كولونا إلى أنه لا يزال هناك خمسة فرنسيين في عداد المفقودين.



يُذكر أن حركة حماس أفرجت عن 11 إسرائيليًا مساء الاثنين مقابل إطلاق سراح 33 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وذلك ضمن الدفعة الرابعة لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، في إطار الهدنة بين إسرائيل وحماس.