رحبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بإطلاق سراح ثلاثة قاصرين إسرائيليين يحملون أيضًا الجنسية الفرنسية كانوا ضمن الدفعة الرابعة من المحتجزين الذين أفرجت عنهم حركة حماس مساء الاثنين من غزة.
وأشادت كولونا -في تصريحات مساء الإثنين- بالجهد المبذول والمتواصل من أجل الوصول إلى هذه النتيجة.
وأشارت كولونا إلى أنه لا يزال هناك خمسة فرنسيين في عداد المفقودين.
يُذكر أن حركة حماس أفرجت عن 11 إسرائيليًا مساء الاثنين مقابل إطلاق سراح 33 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وذلك ضمن الدفعة الرابعة لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، في إطار الهدنة بين إسرائيل وحماس.
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