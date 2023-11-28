فايزر تعزز التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات من خلال تعاونها مع شركائها في القطاع الصحي

قال الدكتور أحمد الشاذلي، المدير الإقليمي لشركة فايزر مصر و السودان ودول المشرق العربي والعراق، أن فايزر تعمل منذ أكثر من 170 عامًا علي التصدي للقضايا الصحية الملحة من خلال مراكز البحوث والتطوير التابعة لها.

وأضاف خلال حواره الصحفي أن مقاومة مضادات الميكروبات تتسبب في معاناة المرضى من مضاعفات صحية يعجز الأطباء عن علاجها وتتسبب في وفاة مليون حالة سنويا بمختلف دول العالم طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، ونعمل بشركة فايزر على إيجاد أحدث الحلول المبتكرة للتغلب على التحديات الصحية لمقاومة مضادات الميكروبات.

ولفت الشاذلي إلي أن تعاون فايزر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال المؤتمر الطبي الثاني للاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات ومكافحة العدوى (AMR)، والذي نظمته الهيئة وأعلنت خلاله عن "مجمع الإسماعيلية الطبي" كأول مركز تميز للحد من مقاومة مضادات الميكروبات بالمستشفيات: يعد من أهم المبادرات التي شاركنا بها.

إلي نص الحوار الصحفي:

1- لماذا تهتم شركة فايزر بقضية صحية مثل مقاومة مضادات الميكروبات؟

تهتم شركة فايزر بالملفات التي من شأنها دعم المرضى ومساعدتهم في الحصول على أفضل سُبل العلاج والرعاية الصحية، وحرصت شركة فايزر منذ أكثر من 170 عاماً على التصدي للقضايا الصحية الملحة وذلك اعتماداً على مراكز البحوث والتطوير التابعة للشركة. وبالنسبة إلى ملف الـ AMR، تعد فايزر من الشركات الرائدة في مجال الأمراض المعدية حيث تقدم واحدة من أكبر مجموعات مضادات العدوى وأكثرها تنوعًا. وتسعى فايزر جاهدة إلى تطوير حلول صحية رائدة والتغلب على التحديات العلمية والاقتصادية والصحية العامة والبيئية الفريدة التي تمثلها مقاومة مضادات الميكروبات ومشاركة خبراتنا العالمية وأحدث الحلول المبتكرة مع شركائنا بالقطاع الصحي في مصر بهدف رفع الوعي في المستشفيات وبين العاملين في قطاع الرعاية الصحية وعند المواطنين للمساعدة في التصدي لهذه القضية الهامة والتي تعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم.

2- ما الذي يميز شركة فايزر في مجال مكافحة مضادات الميكروبات ؟

تعمل شركة فايزر بشكل وثيق مع مجتمع الأمراض المعدية عالمياً لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال برامج إدارة الاستخدام الامثل لمضادات الميكروبات لضمان حصول المرضى على المضادات الحيوية الصحيحة، ووفقًا للإرشادات المناسبة، وبرامج لمساعدة الأطباء على فهم أفضل لأنماط المقاومة الحالية. ذلك بالإضافة إلى توفير الأدوية واللقاحات للمساعدة في علاج ومنع الالتهابات الخطيرة على مستوى العالم. كما تشارك فايزر فى عدد من المبادرات التي تساعد في زياده الوعي المجتمعي عن الـAMR والحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات.

3- ما هي أهم المبادرات التي شاركت بها فايزر للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات؟

خلال هذا العام تعاونا مع الهيئة العامة للرعاية الصحية في رعاية المؤتمر السنوى الثانى للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية حيث تم مناقشة التحديات الصحية المحلية والدولية لمواجهة عدوى المستشفيات ومقاومة مضادات الميكروبات. وتم خلال المؤتمر الإعلان عن "مجمع الإسماعيلية الطبي" كأول مركز تميز للحد من مقاومة مضادات الميكروبات بالمستشفيات بمحافظات التأمين الصحي الشامل، للمساعدة في الحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) وهو المركز الأول من نوعه في مصر، حيث سيسهم المجمع الطبي في وضع البروتوكولات الاسترشادية لمحاربة مقاومة مضادات الميكروبات بكافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية.

ونسعى من خلال التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية أن يكون مجمع الإسماعيلية الطبي بمثابة مركز تميز مرجعي للدراسات ووضع الخطط اللازمة بوحدات الرعاية الصحية للحد من مقاومة مضادات الميكروبات، وكذلك زيادة الوعي المجتمعي بتلك القضية الصحية والتي تتسبب سنويًا في وفاة ملايين البشر بمختلف دول العالم.

إضافة إلى ذلك، قمنا مؤخرا بتوقيع اتفاقية شراكة ثلاثية مع الجمعية المصرية لمضادات الميكروبات والعدوى وشركة سفييد للاختبارات التشخيصية الجزيئية بهدف زيادة الوعى المجتمعي وبناء قدرات الأطباء والكوادر الطبية العاملة في مجال الأمراض المعدية إضافة إلى نقل الخبرات الدولية للحد من مقاومة مضادات الميكروبات.

وخلال شهر نوفمبر وبمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، نظمنا حملة #اتغير_تعيشها_بصحة على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لزيادة التوعية المجتمعية بالـ AMR والتأكيد على أهمية تضامن الهيئات الصحية المحلية والدولية ورفع وعي الكوادر الطبية بما يسهم في تغيير عاداتنا قبل أن تغير الميكروبات عاداتها مما يهدد صحة ملايين المرضى خاصة المتواجدين بوحدات الرعاية المركزة والمستشفيات.

4- كيف يمكن أن نواجه هذا التحدي الصحي؟

أود أن أشيد بجهود مؤسسات الدولة المعنية بالقطاع الطبي في هذا المجال وحرصهم على التعاون مع القطاع الخاص للتأكيد على الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، ومكافحة الاستخدام المفرط، والحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات ونشر الوعي لدى المواطنين. كما ذكرت، يتطلب الحد من انتشار مقاومة المضادات البكتيرية نهجا يعتمد على تعاون القطاع العام والخاص في مجال البحث والتطوير لإيجاد حلولاً متطورة والاستمرار في نشر الوعي عند المواطنين وفي المستشفيات ولدى العاملين في القطاع الصحي وتطبيق بروتوكولات الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية. ونحن حريصون على الاستمرار في التعاون مع شركاؤنا في القطاع الصحي في مصر للتصدى لهذه القضية الهامة وتقديم الدعم للمشاريع والمبادرات التي تساعد في الحد من مقاومة مضادات الميكروبات.