اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

عناوين 137 لجنة لتصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:00 ص
عناوين 137 لجنة لتصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها مقر الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، 137 لجنة فرعية فى 121 دولة لتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

يدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، يوم الجمعة، تحت إشراف قضائي كامل ويستمر الاقتراع على مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، وذلك من خلال التوجه المباشر من الناخبين في الخارج الى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة التي يتواجدون بها.

ويحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وأن عملية التصويت في الخارج ليست قاصرة على المقيمين فقط في الخارج بل تشمل من تزامن سفره في توقيت الانتخابات في أي دولة.

ويشرف على تصويت الخارج عدد من السفراء فى السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد – لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء أراءهم .

وتعد دولة نيوزيلندا هي أول الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا، فيما تعد مناطق الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية أخر المناطق التي يجرى بها تصويت وهى سفارة مصر في لوس أنجلوس الأميركية.

وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت كما جرى تحديث أجهزة الحاسب الالي في القنصليات والسفارات وربطها بقاعدة الانتخابات داخل البلاد، وتم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الالكترونية التى تقوم باثبات حضور الناخب واخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعا لازدواجية الاقتراع.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

 

مقار الخارج 1
مقار الخارج 

 

مقار الخارج 2
مقار الخارج 

 

مقار الخارج 3
مقار الخارج 

 

مقار الخارج 4
مقار الخارج 

 

مقار الخارج 5
مقار الخارج 

 

مقار الخارج 6
مقار الخارج 6

 

مقار الخارج 7
مقار الخارج 

 







تصويت المصريين فى الخارج

تصويت الخارج

انتخابات المصريين فى الخارج

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية المصرية

قائمة المرشحين للرئاسة

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

مخالفات الدعاية الانتخابية

موعد انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

اليوم السابع بلس

تشكيل الهيئة الوطنية للِانتخابات

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة