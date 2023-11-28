علاج حب الشباب بطرق مختلفة منها الليزر والتقشير

كتبت فاطمة خليل

حب الشباب هو مرض جلدي شائع، ناجم عن انسداد البشرة بالزيت وخلايا الجلد الميتة، ويتميز بالبثور والرؤوس السوداء أو البيضاء، ويرتبط تطور حب الشباب بالهرمونات والوراثة أكثر من ارتباطه بالنظافة الشخصية، فى هذا التقرير نتعرف على طرق علاج حب الشباب، بحسب موقع southern.

ويؤثر حب الشباب على الأشخاص خلال سنوات المراهقة وأوائل العشرينيات، ومع ذلك، قد تستمر الحالة عند بعض الأشخاص حتى مرحلة البلوغ. علاج حب الشباب عادة ما يستجيب حب الشباب بشكل جيد لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع من العلاج، لكنه قد يتفاقم أو يعود من وقت لآخر، كلما بدأ العلاج مبكرًا، قلت احتمالية حدوث ندبات. تشمل الرعاية الذاتية التي يمكن أن تساعد في علاج حب الشباب ما يلي: -تنظيف بشرتك بلطف باستخدام منظف معتدل مرتين يوميًا عادة ما يستجيب حب الشباب بشكل جيد لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع من العلاج، لكنه قد يتفاقم أو يعود من وقت لآخر، كلما بدأ العلاج مبكرًا، قلت احتمالية حدوث ندبات.-تنظيف بشرتك بلطف باستخدام منظف معتدل مرتين يوميًا

-استخدام الأدوية الموضعية التى توضع على الجلد والتي تحتوي على البنزويل بيروكسايد أو الكبريت أو حمض الساليسيليك (وهي عوامل مضادة للبكتيريا ومقشرة أو مقشرة خفيفة)

-غسل شعرك بالشامبو يوميًا والحفاظ على شعرك من ملامسة وجهك

تجنب فرك الجلد أو غسله بشكل متكرر

عدم فقع البثور (لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم العدوى) الأدوية الموصوفة طبيا لعلاج حب الشباب ما يلي -تركيبات موضعية أكثر فعالية من البنزويل بيروكسايد أو حمض الساليسيليك

-المضادات الحيوية الموضعية أو الفموية

الرتينوئيدات الموضعية – أدوية مشتقة من فيتامين أ تساعد على إبقاء مسام الجلد نظيفة تشمل العلاجات الطبية الأخرى والإجراءات البسيطة التي قد تساعد في علاج حب الشباب ما يلي: تقشير الجلد الكيميائي

تقشير الجلد لإزالة الندبات

العلاج بالليزر أو الضوء.