شعبة المعادن: الاستثمار فى سوق الذهب بمصر "واعد" واهتمام الدولة يدعم المصنعين

كتب إسلام سعيد

أكد محسن السعيد عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات أن الاستثمار في سوق الذهب بمصر واعد وهناك اهتمام كبير من الدولة بالصناعات الحرفية وصناعة الذهب تحديداً ويظهر ذلك واضحاً من تنظيم النسخة الثالثة من المعرض الدولى للذهب والمجوهرات "نبيو" الذى افتتحه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيحلي الذي حرص على الاستماع لكافة المصنعين وتذليل العقبات أمامهم ومساعدة الشركات على التصدير.

وأشار في تصريح خاص إلي أن معرض الذهب بالفترة من 26 إلي 28 نوفمبر 2023 فرصة للتعرف على ما توصلت إليه صناعة الذهب المصرية من تطور كبير يضاهي الصناعة العالمية بل يتفوق على بعض الدول سواء في المشغول أو العملات والسبائك مؤكدا أن السوق المصري لديه إمكانيات وقدرات كبيرة.

وشدد على أن صادرات الذهب في مصر ستحقق نمو ملحوظ في الفترة القادمة مع إزالة رسوم التثمين والاهتمام الكبير بتسهيلات الإجراءات من قبل الجهات المعنية ومنها وزارة التموين والمالية.

وشدد على إعلاء البراند المصري في الخارج والمنافسة في الأسواق الدولية بعد التطور الرهيب في صناعة الذهب بالسوق المصري يجعلنا نتوقع تحقيق طفرة تصديرية من المشغول الذهبي المصري خلال الفترة المقبلة بعد إلغاء رسوم التثمين.

وأوضح أن وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين تستجيب لمطالب الصناع المصريين والعمل على إزالة العقبات أمام الصناعة المصرية ونحن بحاجة إلي تصدير منتج يحمل شعار صنع في مصر، ولفت إلي أن هذه خطوة إلغاء رسوم تثمين تصدير المشغولات تدعم ضخ استثمارات جديدة في صناعة الذهب.