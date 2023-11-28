شرطة لندن تحقق فى 977 جريمة كراهية وإرهاب منذ بدء العدوان على غزة

كتبت: نهال أبو السعود

تحقق شرطة العاصمة البريطانية لندن فى اكثر من 970 حادث كراهية تم الإبلاغ عنها بعد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة المستمر منذ ما يقرب من شهرين الآن.

ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن شرطة لندن نشرت صور لأكثر من 60 شخصا تطلب من الجمهور المساعدة فى العثور على المشتبه بهم فى ارتكاب جرائم الكراهية وغيرها منذ بدء الحرب فى غزة.

وقالت شرطة العاصمة أن هناك أكثر من 977 تحقيقا مستمرا فى جميع أنحاء لندن فى مجموعة واسعة من الجرائم المرتبطة بالاحتجاجات والحوادث فى المجتمعات.

وناشدت الشرطة الجمهور البريطانى للمساعدة فى التعرف على رجلين بعد أن تعرضت صحفية وزملائها للمضايقة فى بوابة ستانهوب، بالقرب من بارك لين، بعد الساعة الواحدة ظهرًا بقليل يوم السبت.

وفقا للتقرير، تم حتى الآن اعتقال 434 شخصا لارتكابهم جرائم، بما فى ذلك جرائم الكراهية وجرائم النظام العام، خلال الأسابيع السبعة الماضية وتم تقديم حوالى 288 قضية فيما يتعلق بجرائم خلال الاحتجاجات، كما تم تقديم 133 قضية فى أعقاب جرائم فى المجتمعات المحلية.

وبالنسية للجرائم الـ 13 الأخيرة فإنها تتعلق بجرائم مكافحة الإرهاب وتم توجيه التهم إلى 85 شخصا.

وقال كبير المراقبين، بول تريفرز، أن شرطة العاصمة "لن تتسامح" مع الجرائم، مثل جرائم الكراهية ودعم المنظمات المحظورة، وأضاف: "نحن نعلم أن تأثير الصراع الدائر فى الشرق الأوسط لا يزال يؤثر بشكل كبير على المجتمعات فى لندن وسنبذل كل ما فى وسعنا للحفاظ على سلامة الناس".

وأشار إلى أنه يتم الاجتماع بانتظام مع أعضاء الجاليات اليهودية والمسلمة فى جميع أنحاء العاصمة لتوفير الطمأنينة والرد على أى مخاوف قد تكون لديهم.