شباب كفر الشيخ تنظم برنامجا تثقيفيا حول المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

شارك 120 شابًا من أعضاء مراكز شباب بلطيم والحامول وبرج البرلس، فى برنامج التثقيف السياسى "شارك.. الكلمة كلمتك"، الذى نظمته إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة لتعزيز المشاركة السياسية برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن البرنامج يعمل على تعزيز المشاركة السياسية الإيجابية لكافة المواطنين وللشباب خاصة، تفعيلًا لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقى، ولملف تمكين الشباب.

حاضر فى اللقاء التثقيفى الدكتور حمدى حجازى، بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، مقدمًا الدعوة للشباب أن يحافظوا على حقهم فى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدًا أن التحديات التى تشهدها مصر خاصة فى ظل الأحداث الراهنة تحتاج إلى وحدة الصف خلف القيادة السياسية، البرنامج التثقيفى بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، وفريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدنى، ومتابعة تنفيذ مديرى إدارات بلطيم وبرج البرلس والحامول.