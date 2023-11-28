سيدة تتهم زوجها بسرقة مصوغاتها ومنزل الزوجية.. والزوج يرد بدعوى نشوز

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، بعد 31 عام زواج، اتهمها فيها بالتشهير بسمعته وفضحه وأولاده، ومطالبته بتعويضها بمبلغ مالي يتجاوز 3 ملايين جنيه، ليؤكد الزوج:" عشت برفقتها طوال سنوات طويلة وفرت لها مستوي اجتماعي لائق، سافرت من أجلها وأبنائها بالغربة لأوفر لها كل احتياجاتهم، وزوجت أولادي، لتكون مكأفاتي بعد أن أصابني المرض بالملاحقة بدعوي طلاق للضرر".

وقال الزوج بدعواه:" زوجتي طالبتني ببيع شركتي وتسديد المبلغ المالي لها وعندما رفض طلبت من أبنائي إقناعي بتسجيل الشركة باسمها، لأعيش في جحيم بعد أن أعلنت زوجتي رغبتها في أن ترث أموالي وأنا على قيد الحياة، بخلاف عصبيتها وتهديدها لى بالطلاق".

وتابع الزوج: "اعتادت زوجتي منذ البداية ان تستولي على أموالي التي أتحصل عليها وتضعها في حسابها بحجة الإدخار، وفي النهاية قررت التخلص مني بتطليقي للضررر، وملاحقتها لى بدعوي للحصول على تعويض مالي كبير، وأصبحت الأن مهدد بالسجن بسبب طمعها ورفضها الصلح، ورغبتها في الطلاق والاستيلاء على الفيلا المملوكة لي والتي أعيش فيها مع أبنتي وزوجها".

ومن جانبها ادعت الزوجة، أن زوجها على علاقة بالممرضة التي تعتني بها، وأنه خطط لكتابة الفيلا التي كانت تقيم فيها برفقته باسم الممرضة وعندما رفضت طردها وسرق مصوغاتها وباعها، وحرمها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج مما دفعها لطلب الطلاق للضرر وملاحقته بدعاوي نفقات.