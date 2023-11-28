اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 05:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: إعداد لائحة قانون التصالح بمخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 05:38 م
رئيس الوزراء: إعداد لائحة قانون التصالح بمخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، برؤساء اللجان النوعية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خلال لقائه اليوم برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حواراً موسعاً مع النواب، تطرق إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع المحلي والإقليمي والعالمي، وكذا التداعيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية.
 
 
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في العديد من القضايا، ففيما يتعلق بملف انقطاع الكهرباء، أوضح رئيس الوزراء ان تكلفة انتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشاً، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشاً، وذلك وفقاً لتسعير سابق لسعر الدولار، وهو 18 جنيهاً، والدولة مستمرة في هذا الدعم ولم يتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جداً.
 
 
كما أكد مدبولي أن الحكومة ستحرص على أن يتم اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان، لتحقيق التوافق بشأنها.






التصالح فى مخالفات البناء

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة

البرلمان

مخالفات البناء

قانون التصالح

قانون التصالح في مخالفات البناء

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة