خدمات تهمك.. مستندات الحصول على رخصة تركيب مصعد جديد فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول إلى رفـــع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية فى التعامل بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد.

اليوم السابع يقدم للقارئ المستندات المطلوبة لإجراء توصيل مصعد جديد ضمن الخدمات التى تقدمها مراكز الخدمات التكنولوجية بمحافظة سوهاج: -

1 - المستندات والأوراق المطلوبة:

- صورة من ترخيص البناء (الأصل للإطلاع ).

- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدًا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.

- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

- ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

- نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعى وحسابات مخدات البئر.

- مقايسة تتضمن الأعمال وقيمتها مادة 149 (فى حالة تركيب مصعد فى مبنى قائم).

- توكيل رسمى من مقدم الطلب فى حالة الوكالة.