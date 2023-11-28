حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تشيد بجهود مصر لتمديد الهدنة فى قطاع غزة

كتب كامل كامل – إيمان على

أشادت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، بجهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ، مثمنة نجاح الوساطة المصرية القطرية في تمديد الهدنة بقطاع غزة ليومين إضافيين.

وقال زاهر الشقنقيرى المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نجاح الهدنة في قطاع غزة وتمديدها لمدة يومين يعكس الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية للانتصار للإنسانية.

وأيد "الشقنقيري" الموقف المصري الرسمي، مشددا بأنه لا حل للقضية الفلسطينية عن طريق سياسة التهجير، وأن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار هي محاولات غير مقبولة، مشددا علي أهمية إحياء محادثات السلام وصيغة الدولتين إلى واقع عملي وعدم تصديرها لدول الجوار، وذلك من أجل تحقيق السلام العادل واستقرار المنطقة.

وشدد لمتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، على أهمية إسراع المجتمع الدولى فى تنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع فى المنطقة متمثلا فى حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.