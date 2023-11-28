جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الثانى فى بطولة الجامعات للألعاب الإلكترونية

الإسكندرية - أسماء على بدر

فاز فريق جامعة الإسكندرية للألعاب الإلكترونية بالمركز الثانى طلبة وطالبات وميدالية فضية فى بطولة الشهيد الرفاعى للجامعات المصرية 51 وتقدم رئيس جامعة الإسكندرية بالتهنئة للفائزين فى البطولة.

وجاءت نتيجة المسابقة كالتالي فوز الطالب بيشوي فايز عطالله كلية التجارة أنجليزي الفرقة الرابعة جامعة الإسكندرية وفوز الطالبك مريم أحمد إبراهيم كلية كلية الآداب الفرقة الثانية مركز ثاني بالميدالية ميدالية فضية في بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي 51 للألعاب الإلكترونية.

جدير بالذكر ان فازت الطالبة نورسين محمد بطلة منتخب مصر وطالبة بجامعة الإسكندرية بالميدالية البرونزية وتهزم بطلة تونس 6 /2 فى منافسات كوميتيه -61 ك فردى سيدات فى بطولة العالم بودابست20.

يذكر أن حصدت جامعة الإسكندرية ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعى الـ50 للمصارعة حيث فازت ب3 ميدالية ذهبية، 2 ميدالية فضية 2 ميدالية برونزية.