تونس: نحرص على مواصلة التعاون مع اليونيدو لإقامة نظام دولى أكثر توازنا

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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، أن بلاده تحرص على مواصلة التعاون من أجل تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بهدف إقامة نظام دولي أكثر توازنا وعدالة يعزز السلم والأمن في العالم.

وقال الوزير التونسي -خلال مشاركته عبر فيديو مسجل في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) المنعقد في دورته العشرين بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا- إن برامج التعاون مع المنظمة يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل وتطوير البنية التحتية ودعم القدرة التنافسية للمُنتجات المحلية ونقل التكنولوجيا والصناعات الذكية والابتكار والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجدّدة، مع المحافظة على بيئة سليمة ومستدامة.