تعليم القاهرة توجه المدارس بالاستعداد الجيد لانتخابات الرئاسة 2024

كتب محمود طه حسين

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بضرورة التأكد من صيانة هذه المدارس مقار اللجان الانتخابية وظهورها بالمظهر اللائق، مع الحرص على وضع لجان انتخابية في الدور الأول مراعاة لكبار السن وإزالة كافة اللوائح من على الجدران، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من 10حتى 12 ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس على إجازة خلال فترة الانتخابات .

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم وجه بتجهيز (٨٥٦٣) مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، موجهًا مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.