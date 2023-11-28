"تعليم الإسكندرية" تطالب بإنهاء تسكين وتوزيع المجتازين بمسابقة 30 ألف معلم

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًا مع مديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية التسع، وذلك بحضور نادية فتحى وكيل المديرية، وشدّد مدير المديرية على ضرورة الانتهاء من تسكين وتوزيع المجتازين فى مسابقة 30 ألف معلم، والتركيز على المتابعات الميدانية لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية من المراحل التعليمية (ابتدائى، إعدادى، ثانوى، رسمى لغات) بالمديرية والإدارات، وكذلك إدارات المتابعة وتقويم الأداء.

وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإنهاء تسكين وتوزيع المجتازين فى مسابقة 30 ألف معلم وزيادة الاهتمام بتفعيل مجموعات الدعم.

وفى سياق متصل شدّد على زيادة الاهتمام بتفعيل مجموعات الدعم لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، ويتم الإشراف الكامل عليها من أطقم الإشراف من أمن الإدارات والاتصال السياسى والعلاقات العامة والمتابعة وتقويم الأداء ومدير عام ووكيل الإدارة.