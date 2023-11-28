اليوم السابع
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تعرف على طرق زراعة القمح على الـ"مصاطب"

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 04:00 ص
تعرف على طرق زراعة القمح على الـ"مصاطب" زراعة القمح - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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يعتبر القمح أهم محاصيل الحبوب الغذائية التى يعتمد عليها الشعب المصرى فى غذائه، وتستخدم حبوبه لإنتاج الخبز والمكرونة، كما يستخدم مربو الحيوانات تبن القمح كغذاء أساسى للحيوان.

 

و تولى الدولة أهمية خاصة لمحصول القمح للعمل على زيادة الإنتاجية سواء بالزيادة الراسية أو الزيادة الأفقية وذلك بتشجيع المزارعين على زراعته لمواجهة الزيادة المطردة فى عدد السكان وزيادة الطلب على القمح ومنتجاته والذى يؤدى إلى زيادة الاستيراد وزيادة الأعباء على ميزانية الدولة.

 

وفى التقرير التالى نتعرف على طرق الزراعة على مصاطب:

1- الزراعة بطريقة النقر

‏بعد خدمة الأرض واضافة السماد الفوسفاتى وتنعيم وتسوية الحقل، يتم إنشاء المصاطب بعرض 100 سم، ثم الزراعة بطريقة النقر فى جور على ظهر المصاطب على أن تكون المسافة بين النقر أو الجو 10 سم ويوضع فى الجورة من 3-5 حبوب، ثم تتم رية الزراعة حتى التشبع دون اغراق، ويتم الرى بعد ذلك فى المسافات بين المصاطب وفى هذه الطريقة يكون معدل التقاوى 45 كيلو جرام للفدان، واستطاع بعض المزارعين استخدام 30 كيلو جرام فقط للفدان.

 2- الزراعة بطريقة التسطير 

‏بعد الخدمة والتنعيم واضافة السماد الفسوسفاتى والتسوية يتم زراعة الارض بآلة التسطير والتسوية بمعدل 45 كجم للفدان، ثم إقامة المصاطب بعرض 100 سم، ثم تقطيع الأرض بالقنى، ويتم الرى فى رية الزراعة التشبع بدون اغراق، وفى الريان التالية يتم الرى فى المسافات بين المصاطب فقط بحيث لا تصل المياه إلى ظهر المصاطب. 

3- الزراعة بطريقة البدار

بعد الخدمة والتنعيم واضافة السماد الفسوسفاتى والتسوية يتم بدر التقاوى بمعدل 45 كجم تقاوى للفدان ثم إقامة المصاطب كما فى الطرق السابقة.

 







القمح

زراعة القمح

طرق زراعة القمح

القمح على مصاطب



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