تعرف على التجهيزات اللوجستية لتصويت المصريين بانتخابات الرئاسة خارج مصر

تبدأ غدًا الأربعاء، فترة الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية، لمرشحى الرئاسة بالخارج، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج التى من المقرر اجراءها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الجمعة 1 ديسمبر وتنتهى الأحد 3 ديسمبر المقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن الانتهاء من التجهيزات اللوجستية للانتخابات الرئاسية بالخارج، حيث تم تجهيز المقار الانتخابية فى الخارج من بعثات وقنصليات فى عدد 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، تم تحديد مقراتها وعناوينها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى تسليم صناديق الاقتراع بالخارج وغيرها من التجهيزات اللوجستية الأخرى اللازمة لعملية الانتخابات الرئاسية 2024.

وسبق وأكدت الهيئة على قيامها بعملية التشغيل التجريبى للأجهزة والبرامج المستخدمة فى العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن فرق الدعم الفنى المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفنى للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عقدوا عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر فى الخارج.

كما قامت فرق الدعم الفنى، باستعراض القواعد الاسترشادية للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، ومتابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج بشأن الضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر فى عدد 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصرى مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلى بصوته فى العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومي.