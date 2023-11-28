تعرف على أبرز المعلومات عن قمة المناخ بالإمارات "COP28 UAE"

كتبت منال العيسوي

مع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ( COP28 ) في غضون أيام قليلة، لا تتجاوز يومين نشرت الصفحة الرسمية للقمة، كافة التفاصيل المرتبطة بها، تلك التى ستنطلق بعد غدا الخميس وتنتهى فى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 من مدينة اكسبو دبى وشرح شامل للإجابة على جميع أسئلتك حول مؤتمر المناخ الأكثر أهمية لهذا العام.

وأكدت الصفحة الرسمية للقمة إن تغير المناخ أزمة عالمية ملحة تتجاوز الحدود الوطنية، وتتطلب تعاونا دوليا وجهودا متضافرة من الجميع، بما في ذلك الأفراد مثلنا جميعا.

1-ما هو مؤتمر الأطراف؟

مؤتمر الأطراف (COP) هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). وهي تجمع الأطراف الـ 198 - 197 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي - التي وقعت على الاتفاقية الإطارية.

انعقد الاجتماع الافتتاحي لمؤتمر الأطراف في برلين، ألمانيا، في مارس/آذار 1995، واليوم يقع المقر الرئيسي لأمانة مؤتمر الأطراف في بون ويتم استضافة مؤتمرات الأطراف سنويًا في بلدان مختلفة، تحت رعاية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

2-لماذا يعد مؤتمر الأطراف مهمًا؟

تعد مؤتمرات الأطراف بمثابة مكان الاجتماع الرسمي كل عام للأطراف للتفاوض والاتفاق على كيفية معالجة تغير المناخ وخفض الانبعاثات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري و تتمثل المهمة الأساسية لمؤتمرات الأطراف في فحص التقارير الوطنية وقوائم جرد الانبعاثات المقدمة من البلدان المشاركة وتقدم هذه التقارير رؤى أساسية حول إجراءات كل دولة والتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف الشاملة للاتفاقية.

3-كيف يتم التناوب على رئاسة مؤتمر الأطراف؟

يجتمع مؤتمر الأطراف كل عام ما لم تقرر الأطراف خلاف ذلك ، وتتناوب رئاسة مؤتمر الأطراف بين مناطق الأمم المتحدة الخمس المعترف بها - أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الوسطى والشرقية وأوروبا الغربية وغيرها. يضمن هذا التناوب أن تتاح الفرصة لمختلف أنحاء العالم لاستضافة وإظهار التزامهم بمعالجة تحديات المناخ.

4-متى COP28 الإمارات؟

وسيعقد مؤتمر COP28 في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي سيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات العربية المتحدة بمثابة لحظة فارقة للعالم لتوحيد جهوده حول العمل المناخي الملموس وتقديم حلول ملموسة. ويتطلب تحقيق ذلك التعاون بين المجتمع المدني والحكومة والصناعات وجميع قطاعات الاقتصاد.

5-من يمكنه المشاركة في COP28 UAE؟

وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة وثيقة في جميع أنحاء العالم.

وباعتباره أعلى عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، من المتوقع أن يستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أكثر من 70 ألف مندوب، بما في ذلك رؤساء الدول وقادة العالم، لبناء توافق في الآراء وتسهيل التقدم في العمل المناخي بين الأحزاب والمندوبين وآلاف المنظمات غير الحكومية. الشركات ومجموعات الشباب وأصحاب المصلحة الآخرين.

6-ما هي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وماذا تفعل؟

أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي كيان الأمم المتحدة المكلف بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ وتأسست الأمانة في عام 1992 عندما اعتمدت البلدان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكان مقرها في الأصل في جنيف بسويسرا قبل أن تنتقل إلى بون في عام 1996.

وركزت الأمانة في البداية على تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ. ومع ذلك، فإنها تلعب اليوم دورًا حاسمًا في دعم مختلف الهيئات لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس.

ويشمل هذا الدعم تقديم الخبرة الفنية، وتحليل بيانات تغير المناخ التي أبلغت عنها الأطراف، والمساعدة في تنفيذ آليات كيوتو، والحفاظ على سجل المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس. وتقوم الأمانة أيضاً بتنظيم ودعم جلسات تفاوضية متعددة كل عام، فضلاً عن مؤتمرات الأطراف.

7-ماذا حدث منذ بدء مؤتمر الأطراف؟ ما هو بروتوكول كيوتو؟

وفي عام 1997، في مؤتمر الأطراف الثالث في كيوتو باليابان، التزمت الدول "المتقدمة" بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وخفضها - وهو أول اتفاق ملزم قانونًا بشأن الانبعاثات. يُعرف هذا البروتوكول باسم بروتوكول كيوتو، وقد دخل حيز التنفيذ في عام 2005، حيث وقع عليه 192 طرفًا، ويظل معلمًا تاريخيًا في مكافحة تغير المناخ.

8-ما هو اتفاق باريس؟

يمثل اتفاق باريس لعام 2015، الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، المعلم الرئيسي التالي في العمل المناخي المتعدد الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة. وحشدت العمل الجماعي العالمي لمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100، والعمل على التكيف مع الآثار القائمة بالفعل لتغير المناخ.

ويطلب الاتفاق من البلدان مراجعة التزاماتها كل خمس سنوات؛ توفير التمويل للبلدان النامية للتخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود وتعزيز القدرات على التكيف مع تأثيرات المناخ.

9-لماذا من المهم الحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد؟

ومن المتوقع أن يزداد تواتر وشدة الأحداث المناخية المتطرفة والآثار الدائمة التي لا رجعة فيها، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر وتشريد السكان، بشكل كبير ما لم نتخذ إجراءات جوهرية للحد من درجات الحرارة العالمية. لقد توصل العلماء إلى إجماع عالمي: يتعين علينا أن نحد من ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة في العالم بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية (أي ما يعادل 2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة لتأمين مستقبلنا. تعتبر هذه العتبة حاسمة في منع المزيد من التدهور وتجنب العواقب التي قد لا رجعة فيها.

10-ما هو المخزون العالمي؟

إن عملية التقييم العالمي (GST)، على النحو المبين في المادة 14 من اتفاق باريس، هي عملية منهجية مصممة للدول وأصحاب المصلحة لمعرفة أين يحرزون تقدمًا جماعيًا في تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ - وأين لا يفعلون ذلك. . يتضمن هذا التقييم مراجعة شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بالعمل والدعم المناخي العالمي، مما يتيح تحديد أوجه القصور والتطوير التعاوني للحلول، سواء في المستقبل القريب أو بعد عام 2030.

يتمتع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون بأهمية خاصة لأنه يمثل اختتام أول ضريبة السلع والخدمات منذ اتفاقية باريس. ستتخذ الحكومات قرارًا بشأن ضريبة السلع والخدمات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والذي يمكن الاستفادة منه لتسريع الطموح في الجولة القادمة من خطط العمل المناخية المقرر عقدها في عام 2025.

11-كيف دعمت دولة الإمارات عملية مؤتمر الأطراف؟

تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة تتسم بالحرارة الشديدة والمياه الثمينة، ولطالما نظرت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تغير المناخ باعتباره تحديًا يجب التغلب عليه. ومنذ تأسيسها في عام 1971، دعمت دولة الإمارات أجندة المناخ العالمي، حيث صادقت على كل من بروتوكول كيوتو واتفاق باريس. وقد حضر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، الدكتور سلطان الجابر، 11 مؤتمراً لمؤتمر الأطراف وقاد مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP21) في باريس.

باعتبارها دولة رائدة إقليمياً في قطاعي الطاقة والاستدامة، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية اقتصادها وتنويعه، وخلق المعرفة والمهارات وفرص العمل لشبابها، مع المساهمة في الوقت نفسه في حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر علينا جميعاً.

12-كيف سيتم هيكلة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)؟

يتم تنظيم COPs في منطقتين مميزتين تسمى المناطق الزرقاء والخضراء.

13-ما هي المنطقة الزرقاء؟

المنطقة الزرقاء هي موقع تديره اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهو مفتوح فقط للمشاركين المعتمدين لدى الأمم المتحدة. يوجد نظام تسجيل إلكتروني للاعتماد. الأشخاص الذين يمكنهم حضور المنطقة الزرقاء هم: قادة العالم، وممثلو 198 طرفًا (دولة)؛ المراقبون الرسميون (وكالات الأمم المتحدة؛ المنظمات الحكومية الدولية؛ المنظمات غير الحكومية)؛ ووسائل الإعلام.

وسوف تستضيف المفاوضات الرسمية على مدار أسبوعين من المؤتمر، بالإضافة إلى القمة العالمية للعمل المناخي، والمركز العالمي للعمل المناخي، والأجنحة، وأحداث الرئاسة، ومئات الأحداث الجانبية، بما في ذلك حلقات النقاش، والموائد المستديرة، والفعاليات الثقافية.

14-ما هي المنطقة الخضراء؟

في حين أن المنطقة الزرقاء مغلقة أمام الأفراد غير المعتمدين من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فإن المنطقة الخضراء تتم إدارتها وتسليمها من قبل رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وهي مفتوحة للجميع.. وهو يوفر منصة لمجموعات مختلفة، بما في ذلك مجموعات الشباب والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والسكان الأصليين لإسماع أصواتهم وتعزيز الحوار والوعي بشأن العمل المناخي.

ستحتوي المنطقة الخضراء على برمجة محتوى منسقة، تتماشى مع الأيام المواضيعية والمؤتمرات وحلقات النقاش والمحادثات والعروض التقديمية والمزيد.

وسيكون بها أيضًا مركز للشباب - مكان للشباب للمناقشة والتعاون والتواصل بشأن حلول تغير المناخ.

سيستضيف مركز المجتمعات المدنية العروض التقديمية والأنشطة والمناقشات حول الدور الذي تلعبه المجتمعات المدنية في حلول تغير المناخ.

سيكون هناك أيضًا برامج فنية وثقافية توضح تغير المناخ والحلول من خلال الوسائط الفنية المختلفة، أيضًا ثلاثة محاور محورية متميزة للرعاة والشركاء لعرض الأفكار والحلول والابتكارات.

15-هل تحتاج للتسجيل لزيارة المنطقة الخضراء؟

نعم، يجب على الزوار التسجيل. جميع المعلومات متاحة على موقع cop28.com .

16-ما هي أجندة العمل الرئاسية لمؤتمر COP28؟

أجرت رئاسة COP28 واحدة من جولات المشاركة والاستماع الأكثر شمولاً في أي رئاسة، إلى جانب أول مشاورة مفتوحة على الإطلاق لجدول أعمال COP28 الذي يستمر لمدة أسبوعين. وتسترشد أجندة عملها بنجم شمالي واحد: إبقاء درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.

لقد أظهرت لنا ضريبة السلع والخدمات أننا يجب أن نخفض 22 جيجا طن من الانبعاثات قبل عام 2030. ولتحقيق أهداف عام 2030 هذه، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

ولتحقيق ذلك، طورت رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف خطة عملها المكونة من أربع ركائز أساسية: التتبع السريع لانتقال عادل ومنظم للطاقة، وإصلاح تمويل المناخ، والتركيز على الناس والطبيعة والحياة وسبل العيش، وتعزيز الشمولية.

17-ما هي مسؤولية رئاسة مؤتمر COP28؟

وقد لعبت رئاسة COP28 دورًا رائدًا في الاستعدادات للقمة، حيث حشدت الدول في جميع أنحاء العالم لرفع طموحاتها، وتقديم وعود جديدة والوفاء بالوعود القديمة.

18-ما هي موضوعات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وماذا تعني؟

اتخذت رئاسة COP28 نهجا مبتكرا وشاملا لبرنامج COP28 الذي يستمر لمدة أسبوعين. وهذه هي الرئاسة الأولى التي تعقد مشاورة مفتوحة بشأن المجالات المواضيعية والتسلسل. يسلط البرنامج الضوء على القطاعات والموضوعات التي أثارها أصحاب المصلحة مرارًا وتكرارًا خلال المشاورات، بما في ذلك البرامج السنوية لجدول أعمال مؤتمر الأطراف مثل الطاقة والتمويل، والموضوعات الأساسية الجديدة مثل الصحة والتجارة والإغاثة والانتعاش والسلام.

تشتمل برمجة الأيام المواضيعية أيضًا على أربعة محاور شاملة تدعم التنفيذ الفعال والمترابط: التكنولوجيا والابتكار، والشمول، ومجتمعات الخطوط الأمامية، والتمويل.

تعمل رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بالتعاون مع النساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والشباب وأصحاب الهمم والجهات الفاعلة دون الوطنية والمنظمات الدينية لضمان إدراج مساهماتهم في جميع البرامج والنتائج. وسيستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أيضًا عددًا تاريخيًا من البرلمانيين ورؤساء البلديات والقادة المحليين.