اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 06:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تخفيف عقوبة زوج مذيعة لـ6 أشهر بتهمة التسبب فى مصرع جاره بواسطة كلب

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 06:08 م
تخفيف عقوبة زوج مذيعة لـ6 أشهر بتهمة التسبب فى مصرع جاره بواسطة كلب حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قبلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية اليوم الثلاثاء استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، فى اتهامه ومديرة منزل المذيعة بالتسبب فى مصرع جاره مدير البنك نتيجة عقر كلب له.

وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، حكمت فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا " م. ى "- زوج المذيعة و" س. ز" مديرة منزل المذيعة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية مع حبس الثانية لمدة سنتين وكفالة 1000 جنيه.

 

 







زوج مذيعة

كلب المذيعة

جنح الشيخ زايد

مصرع مدير بنك

جرائم القتل

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة