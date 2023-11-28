اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:59 م
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تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى المنيا

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:48 م
تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى المنيا جانب من التحصين
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، تحصين 78 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بجميع مراكز المحافظة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض.

 

من جانبه، أوضح الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أن الحملة حصنت 78 ألف رأس من الماشية (أبقار وجاموس وأغنام وماعز)، إلى جانب ترقيم وتسجيل 3500 رأس ماشية، خلال الأسبوع الأول من الحملة عن طريق (128) لجنة فرعية ومركزية، لافتًا إلى أن لجان التحصين باشرت عملها فى المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات بما يحقق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

 

وأضاف أن المديرية نظمت زيارات ميدانية بالقرى للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وتم عقد 91 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة.







الحمى القلاعية

الطب البيطرى

مديرية الطب البيطرى

اخبار المنيا

محافظة المنيا




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