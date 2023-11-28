اليوم السابع
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تجدد ثوران بركان "إتنا" وتدفق الحمم من فوهته بجزيرة صقلية.. فيديو

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:48 ص
تجدد ثوران بركان "إتنا" وتدفق الحمم من فوهته بجزيرة صقلية.. فيديو بركان اتنا
فاطمة شوقى

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تجدد ثوران بركان إتنا فى إيطاليا خاصة فى الحفرة الجنوبية الشرقية. ووفقا  للمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في كاتانيا، فإن هذه الظاهرة، التي يطلقون عليها نشاط سترومبوليان، يتم تعريفها من خلال تسلسلات قصيرة في سلسلة تدوم حوالي 10 إلى 30 دقيقة على فترات منتظمة، بالإضافة إلى فترة من عدم النشاط تتراوح من 30 إلى 60 دقيقة.

وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إلى أن البركان بدأ فى حالة الثوران 19 نوفمبر ، ولكنه اشتدد خلال الايام الماضية.

وأوضح ماركو نيري، عالم البراكين في المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في كاتانيا"هذا النشاط الذي يميز قمة بركان اتنا ليست خطيرة على السكان حولها"، مشيرا إلى أن أكبر بركان نشط في أوروبا قام بقذف القنابل النموذجية من الحمم السائلة اللامعة إلى ارتفاع يتراوح بين عدة عشرات إلى مئات الأمتار، كما سقطت بعض قنابل الحمم البركانية خارج الحفرة، مع انتشار انبعاثات الرماد والغازات وبخار الماء باتجاه الشرق.

ومنذ العام 1980، تقع قمة البركان على الفوهة الشمالية الشرقية التى بلغ علوها 3350 مترا إثر الثورانات البركانية فى سبتمبر 1980 وفبراير 1981.

وكان ارتفاع بركان إتنا قد انخفض إلى 3326 مترا عام  2018 بسبب انهيارات على حافة الفوهة.

 

ويُعد بركان إتنا، الذى يمتد على مساحة 1250 كيلومترا مربعا أعلى بركان نشط فى أوروبا، مع ثوران منتظم منذ نحو 500 ألف عام.







بركان اتنا

ايطاليا

صقلية

البراكين

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