اليوم السابع
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تأجيل محاكمة المتهمين "بخلية الماريوت" لجلسة 25 فبراير

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:40 م
تأجيل محاكمة المتهمين "بخلية الماريوت" لجلسة 25 فبراير المستشار وجدي عبد المنعم -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، لجلسة 25 فبراير للمرافعة.
 
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.






خلية الماريوت

خليه ارهابيه

الجنايات

حوادث اليوم




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