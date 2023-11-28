اليوم السابع
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بعد فتح باب التظلمات بقنا.. اعرف المستندات للحصول على كارت الخدمات

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 08:00 ص
بعد فتح باب التظلمات بقنا.. اعرف المستندات للحصول على كارت الخدمات مديرية التضامن بقنا
قنا صابر سعيد

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أعلنت مديرية التضامن بقنا، استمرار فتح باب التظلمات لحالات الرفض من المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

 

وأوضحت المديرية، أن المستندات المطلوبة للتظلمات هى أصل التقرير الطبى، تقرير مقياس السمع، اختبار ذكاء، الإشاعات الطبية، على أن يتم تقديم التظلمات بأقسام التأهيل بإدارات الشئون الاجتماعية التابع لها المتق.

 

وأشارت المديرية، إلى أنه سيتم إخطار الشخص بموعد انعقاد اللجنة على أن يرفق المستندات المطلوبة وقت انعقاد اللجنة، وكانت قد عقدت المديرية لجنة فى وقت لاقت للاستقبال المواطنين من ذوى الهمم الراغبين فى الحصول على كارت خدمات المتكاملة.







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