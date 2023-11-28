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بطريرك الكاثوليك يستقبل وفد حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 08:47 م
بطريرك الكاثوليك يستقبل وفد حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى جانب من لقاء الحملة مع الكنيسة الكاثوليكية
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وعدد من الآباء المطارنة، أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفد زيارة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، السيد عبد الفتاح السيسي، بقيادة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية، والعميد وسام صبري، المدير التنفيذي للحملة، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

 

وتضمنت الزيارة كلمة المستشار محمود فوزي، حيث أثنى فيها على مجهودات الكنيسة الكاثوليكية مصر، وتأثيرها الإيجابى فى المجتمع المصرى.

 

وفي كلمته، شجع  بطريرك الأقباط الكاثوليك، أبناء الكنيسة على المشاركة في الانتخابات، وعدم التكاسل، مؤكدًا أهمية التعبير عن الرأي. وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.  

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

زيارة بطريرك الأقباط الكاثوليك
زيارة بطريرك الأقباط الكاثوليك

 

جانب من المناقشات
جانب من المناقشات

 

لقاء الحملة مع الأساقفة
لقاء الحملة مع الأساقفة

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

كلمة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق
كلمة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق

 







الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا إبراهيم إسحاق

الرئيس السيسى

عبدالفتاح السيسى



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