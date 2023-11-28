بركان بوبو فى المكسيك يتسبب فى هزات أرضية استمرت 700 دقيقة وانبعاث الرماد

أظهر بركان بوبوكاتيبيتل فى المكسيك، والشهير باسم "بوبو" نشاطا مكثفا، من انفجارات جديدة و13 زفيرا كما أنه تسبب فى 796 دقيقة من الهزات الأرضية العالية التردد، حسبما رصد المركز الوطنى للوقاية من الكوارث " سينابريد".

وأبلغ بركان بوبوكاتيبيتل عن زفير مصحوب بانبعاث بخار الماء والغازات البركانية وبعضها مع انبعاث الرماد.

هذا النوع من النشاط ليس خطيرا، لأنه يفكر فى حركة زلزالية مرتبطة بحركة الصهارة والسوائل التى تسبق الانفجارات بشكل عام، وفى حالة انتشار محتمل للرماد خلال الـ 12 ساعة القادمة، فمن الممكن أن يتجه إلى الغرب والشمال الغربى من البلاد، وينحدر فى ولايات مثل تلاكسكالا وهيدالجو وولاية مكسيكو ومكسيكو سيتي.

يعد بركان بوبوكاتيبيتل أحد أكثر البراكين نشاطًا فى البلاد، وأعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب فى وقت تسجيل ثلاث انفجارات قوية، بالإضافة إلى 482 دقيقة من الهزات الأرضية عالية التردد، ولذلك أطلق عدد من التحذيرات للسكان من محاولات الاقتراب من المنطقة.