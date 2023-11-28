اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 09:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بدء فعاليات مبادرة "ملف طبى لكل أسرة مصرية" بالوادى الجديد

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 08:39 م
بدء فعاليات مبادرة "ملف طبى لكل أسرة مصرية" بالوادى الجديد مبادرة "ملف طبى لكل أسرة مصرية" بالوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت محافظة الوادي الجديد عن انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية " الملف العائلي الطبي لكل أسرة مصرية" والتي تهدف إلى إنشاء ملف طبي يشمل التاريخ المرضي وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة مع منح كل رب أسرة كارت مسجل به الإسم ورقم الملف العائلي لتيسير الوصول إليه وضمان مستوي أفضل للخدمة الطبية.
 
وتشمل المبادرة الكشف على المرضى في مختلف التخصصات الطبية، ورعاية الأمهات الحوامل، متابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة  والتطعيمات الروتينية والخدمات المعملية وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج وخدمات التثقيف الصحي والأسري. 
 
وجرى تحديد الوحدات الصحية المشاركة بالمبادرة وهى الوحدة الصحية بقرية بولاق بمركز الخارجة والوحدة الصحية بقرية الراشدة بمركز الداخلة والوحدة الصحية بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة والوحدة الصحية بقرية بغداد بمركز باريس والوحدة الصحية بقرية البشندي بمركز بلاط.
 
 
 






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