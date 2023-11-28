انطلاق فعاليات مسابقة "لمحات من الهند" لطلاب مدارس الغربية

الغربية مصطفى عادل

نظم التوجيه العام للتربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، فعاليات مسابقة " لمحات من الهند "، بمشاركة 820 طالبا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية العشر بالغربية، بنادي نقابة المعلمين بطنطا، بإشراف الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وبحضور عبد القوى دنيا ، موجه عام التربية الفنية ، ومندوب سفارة الهند وموجهي ومعلمي التربية الفنية بالإدارات التعليمية العشر.

يذكر أن مسابقة "لمحات من الهند" تأتى في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسفارة دولة الهند، وتقام بصورة سنوية في مصر للاحتفاء بالعلاقات الطيبة الوثيقة بين الهند ومصر، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية ولدعم التواصل مع الشباب في مصر، ورفع الوعي الثقافي لديهم وتنمية الولاء والانتماء للوطن ويشارك في المسابقة طلاب المدارس في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من مختلف المدارس الحكومية والخاصة

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب عبد المحسن إمام، مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، و ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفي إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسفارة دولة الهند، .