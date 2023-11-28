انطلاق الحوار السادس لمكتبة الإسكندرية حول تحديات تداول المعلومات

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء الحوار السادس من سلسلة "حوارات الإسكندرية" تحت عنوان «تحديات تداول المعلومات فى العصر الرقمي: بين المصداقية والشائعة»، وذلك فى تمام الساعة 10:00 صباحًا، بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويترأس الجلسة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويتحدث فيها عدد من الخبراء والمتخصصين، بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وكبار المثقفين.

يدور النقاش حول مستقبل تداول المعلومات فى مصر، باعتبار أن تعميم الانتفاع منها أساس لكل أشكال التنظيم الاجتماعى يساهم فى تحقيق التنمية ومجتمع المعرفة، خاصة فى العصر الرقمى.

كما أن التطور المستمر للتكنولوجيات الرقمية ساهم فى نشأة أشكال جديدة للمعلومات المضللة تتصاعد خطورتها على الأمن القومى للدول والمجتمعات.

كما يهدف النقاش إلى بحث سبل المواجهة الشاملة لإشكالية التضليل والشائعات، وما تفرضه من تحديات على جودة المعلومات ومصداقيتها، وذلك للخروج بتوصيات جادة وفعالة من أجل تعظيم فائدة تداول المعلومات والانتفاع منها فى العصر الرقمى، مما يساهم فى تعزيز مكتسبات الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر أن «حوارات الإسكندرية» هى سلسلة من الحلقات النقاشية دشنتها مكتبة الإسكندرية فى نوفمبر الماضى بمبادرة من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وهو لقاء دورى يتم من خلاله فتح حوار مفتوح بين المنصة؛ والتى تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين وبين الحضور لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافي؛ تأكيدًا على دور مكتبة الإسكندرية بأن تكون همزة الوصل بين مسئولى ومثقفى الدولة والجمهور، ومد جسور التعاون بين أركان الحركة الثقافية المصرية، والمشاركة فى استشراف سياسات مستقبلية.