اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:55 ص
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انخفاض درجات الحرارة وسحب تحجب قرص الشمس حالة الطقس اليوم بسوهاج.. صور

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:30 ص
انخفاض درجات الحرارة وسحب تحجب قرص الشمس حالة الطقس اليوم بسوهاج.. صور طقس سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمحافظة سوهاج، وجود سحب ما بين كثيفة متوسطة بكافة الأنحاء غطت قرص الشمس، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ولا توجد شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية أو الصحراوية ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية  من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15. 

سحب بيضاء كثيفة
سحب بيضاء كثيفة

 

سحب بيضاء
سحب بيضاء

 

 

سحب متقطعة بسوهاج
سحب متقطعة بسوهاج

 

 

سحب متقطعة
سحب متقطعة

 

 

طقس سوهاج
طقس سوهاج

 







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