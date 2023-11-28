انتخابات الرئاسة 2024.. الجالية المصرية فى تونس تؤكد حرصها على المشاركة

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أكدت الجالية المصرية فى تونس حرصها على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ستبدأ يوم الجمعة المقبل أول ديسمبر للمصريين بالخارج، وتستمر حتى الثالث من الشهر ذاته، مشددة على أهمية المشاركة فى الانتخابات وتوحيد كلمتهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن واختيارهم للقيادة الحكمية التى تقود الوطن للأمام.



وأكد عدد من أبناء الجالية المصرية فى تونس - فى تصريحات لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس - أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لكون الانتخاب حقا من الحقوق الدستورية التى يكفلها الدستور للمواطنين ويأتى ترسيخا للقيم الديمقراطية.



وقال عميد الجالية المصرية فى تونس كارم الجعيدى، أنه تم حث الجالية على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية خاصة وأنها مرحلة فاصلة فى تاريخ الوطن، مشددا على أن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل التى تمر على الوطن ولابد أن نقف وندعم وطننا.



واتفق معه مدير الإذاعة باتحاد إذاعات الدول العربية ياسر جرانة، قائلا أن صوتنا أمانة ولابد أن نقف جمعيا ونشارك فهى مسؤلية كل مصرى فى الداخل أو الخارج وعليه أن يختار القيادة السياسية الحكمية التى تناسب هذه المرحلة التى يمر بها العالم بأكمله.



ونوه بأن الجالية المصرية بتونس ستثبت حضورها فى عملية التصويت وستثبت للعالم بأن المصريين قادرون على العبور ببلادهم إلى بر الأمان.



من جانبه أكد مدير مكتب الشبكة الكورية وصحفى مصرى مقيم فى تونس خالد سليمان أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى وعلى كل مصرى أن يذهب للتصويت لمساندة وطنه خاصة فى ظل المرحلة الحرجة التى نمر بها.



ولفت إلى أن الشعب المصرى لديه وعى سياسى واجتماعى بأهمية المشاركة الانتخابية ويدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، خاصة وأن المشاركة تأتى ترسيخا للقيم الديمقراطية التى ترعاها الدولة المصرية.



جدير بالذكر أنه تم تخصيص 137 مقرًا انتخابيًا فى السفارات والقنصليات المصرية فى 121 دولة حول العالم للمصريين المقيمين فى الخارج للتصويت فى الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، كما يتابع وزير الخارجية سامح شكرى استعدادات البعثات الدبلوماسية التى ستجرى بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

( ويبدأ / بدأ ) تصويت المصريين فى الخارج فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهى الأحد فى عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصى إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب فى الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع فى صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهى أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية عند التصويت فى انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارج، وإنما يشترط فقط فى حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا.

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى، ومن هم دون 18 عامًا، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت فى هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفى حال الإدلاء بالصوت فى إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه فى مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء فى الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.