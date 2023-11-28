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اليوم السابع ينشر صور المحتجزين المفرج عنهم من غزة وعودتهم إلى إسرائيل

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 09:27 م
اليوم السابع ينشر صور المحتجزين المفرج عنهم من غزة وعودتهم إلى إسرائيل تبادل الاسرى
كتب عبد الوهاب الجندى

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ينشر اليوم السابع، صور الأسرى المفرج عنهم اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة، ضمن صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين الإسرائيلي والفصائيل الفلسطينية.

وأفرجت الفصائل الفلسطينية، عن 12 محتجزا في قطاع غزة منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وقد أعلن الصليب الأحمر، استكمال عملية إطلاق سراح 12 رهينة محتجزين في قطاع غزة.

وهناك جهود مصرية – قطرية متواصلة لحقن دماء الفلسطينيين ووقف آلة القتل الإسرائيلية في قطاع غزة المتسمرة منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وبتنسيق كامل بين البلدين وقيادتها، وبالتنسيق مع الأطراف الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، وبتشاور كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، أعُلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في القطاع إلى يومين إضافيين أمس الإثنين.

 
أجانب مفرج عنهم
أجانب مفرج عنهم

إحدى الإسيرات
إحدى الإسيرات

أسيرة مفرج عنها
أسيرة مفرج عنها

أسيرتان إسرائيلتان بعد الإفراج عنهم
أسيرتان إسرائيلتان بعد الإفراج عنهم

الأسرى الإسرائيليون
الأسرى الإسرائيليون

بعد الوصول
بعد الوصول

حافلة تقل الأسرى
حافلة تقل الأسرى

نقل الأسرى
نقل الأسرى

 







الأسرى المفرج عنهم

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معبر رفح

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اليوم السابع بلس




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