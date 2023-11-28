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الهيئة الوطنية: الدعاية فى الداخل لا تتعارض مع الصمت الانتخابى بالخارج

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:07 م
الهيئة الوطنية: الدعاية فى الداخل لا تتعارض مع الصمت الانتخابى بالخارج المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن بداية الصمت الانتخابي بالخارج من الباكر لمدة 48 ساعة قبل عملية التصويت التي ستتم أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر، موضحا أنه من المفترض أن تتوقف الحملة الانتخابية عن الدعاية المعلنة وفقا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات. 
 
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم التنسيق مع كافة الحملات الخاصة بالمرشحين أن فترة الصمت الانتخابي في خارج جمهورية مصر العربية، فلا يتم عقد مؤتمرات صحفية خارج جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن الغاية من الصمت الانتخابي عدم التأثير على الناخب من تمكينه لاختيار المرشح المناسب وفقا لما قدمه من خطته الانتخابية. 
وذكر أن الصمت الانتخابي خارج جمهورية مصر العربية، ولا صمت في الداخل، طالما لا يتم التأثير على الناخب خارج مصر، فهو صمت محقق، موضحا أن الأمر متعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات في مراقبة الصمت الانتخابي ورصد الخروقات.
 
 






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