اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات لمتهمين بالإتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى وذخائر ببنها

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 01:54 م
المشدد 6 سنوات لمتهمين بالإتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى وذخائر ببنها محكمة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لصاحب سوبر ماركت وعاطل وبراءة المتهم الثالث، وتغريم الأول والثاني مبلغ مالي 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2408 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 899 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أيمن م م"، 46 سنة، صاحب سوبر ماركت، و"أيمن ع م"، 35 سنة، عاطل، و"باسم ا أ"، 36 سنة، مندوب مبيعات، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، أحرزوا وحازوا جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرزوا وحازوا مادة مخدرة (Indazole Carboxamide) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرزوا وحازوا جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني حازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازا ذخيرة (طلقة خرطوش) مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها.






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