المشاركون بمؤتمر دعم المرشح الرئاسى "السيسى" بالبحيرة: يكفى قضاؤه على الإرهاب

البحيرة -ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة فعاليات المؤتمر الحاشد الذى نظمته نقابة المهن الزراعية، وذلك لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشارك فى المؤتمر المهندس موفق سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، ومحمود الببيلى عضو النقابة العامة للزراعيين، وناحى حسين نقيب المهن الزراعية بالبحيرة، والنائب البرلمانى عصام قاسم وعصام الفقى عضو مجلس النواب السابق، إضافة إلى عدد كبير من القيادات التنفيذية والزراعية بالمحافظة.

وأعلن المشاركون فى المؤتمر فى بيان تأييدهم الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار فى المجتمع واستكمال الإنجازات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأضافوا أن المرشح عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على قيادة مصر خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات والمؤامرات التى تحاك ضد البلاد.

وأوضح المشاركون أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس السيسى بقوة هو واجب وطنى على كل شخص يبغى الاستقرار، وتحقيق الأمن والأمان فى البلاد.

وقال موفق سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة على أرض الواقع لكل عين بصيرة ولا ينكرها إلا جاحد أو صاحب أفكار هدامة، مضيفا أن المزارعين هم القوى الغالبة فى المجتمع وعندما يجتمعوا يكون لهم كل التقدير، وأنهم اجتمعوا ليعلونها مدوية دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وقال النائب البرلمانى عصام الصافى إن مصر تمر الآن بظروف داخلية وخارجية صعبة ولا يقدر على مواجهة هذه الظروف إلا رئيس قوى وحكيم مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أننا بحاجة إلى دعم الرئيس السيسى لإنجاز واستكمال المشروعات الجديدة التى غيرت وجه البلاد فى كافة المجالات، وان موجة الغلاء التى تمر بها الدولة المصرية هى أزمة عالمية سيتم مواجهتها بتوحيد صفوف كافة فئات الشعب المصرى.

وأوضح عصام الفقى عضو مجلس النواب السابق أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس السيسى هو واجب على كل وطنى حر لانه انقذ البلاد من براثن الإرهاب ونفذ مشروعات تحتاج إلى عشرات السنوات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أطلق عدة مبادرات تنموية تكفيه فخرا ومنها مبادرة حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصرى الذى كان يعانى منذ عقود طويله من الحرمان فى الخدمات المقدمة للأهالى.

وقال مصطفى المنياوى، وكيل وزارة الزراعة الأسبق بالبحيرة، إن النزول بكثافة فى الانتخابات الرئاسية هى رسالة واضحة للعالم تعكس مدى وعى الشعب المصرى الذى يدرك حجم المخاطر التى تواجهها والتى تحتاج إلى قائد مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن الرئيس السيسي يكفيه فخرا أنه واجه الإرهاب بكل جسارة حتى قضى عليه بعون من الله وواجه الجماعات المتطرفة التى تريد تغيير الهوية المصرية، وكذلك واجه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بشكل جذري دون الاعتماد على المسكنات التى فاقمت الأوضاع.

وشارك فى المؤتمر المهندس موفق سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ومحمود الببيلى عضو النقابة العامة للزراعيين وناحى حسين نقيب المهن الزراعية بالبحيرة والنائب البرلمانى عصام قاسم وعصام الفقى عضو مجلس النواب السابق إضافة إلى عدد كبير من القيادات التنفيذية والزراعية بالمحافظة.

وحضر المؤتمر الدكتور أحمد زغلول نقيب الأطباء بالبحيرة، وحمدى الخولى نقيب المهندسين بالبحيرة وصفاء غربال نقيب الأطباء البيطريين، وقدم المؤتمر المهندس أحمد منازع مدير المركز الاعلامى بمديرية الزراعة بالبحيرة.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت استعدادات مكثفة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها يوم 10 ديسمبر المقبل.

وبلغ عدد المقرات الانتخابية 672 بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 ملايين مواطن ومواطنة لهم حق التصويت.