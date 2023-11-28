المستشار محمود فوزى: 70% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من مصر

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، تعليقا على التبرعات للحملة لصالح المساعدات لأشقائنا في غزة، إنه توجيه مباشر لهم من المرشح، فهو متسق مع كل الخطوات التي اتخذت الفترة الما ضية، في القضية الانتخابية لا تشغل الأولوية بالنسبة لمصر فيما يتعلق ببرنامج مرشحنا ومهتمون أكثر بالقضية الفلسطينية والحفاظ على الفلسطينيين على ارضهم ولا بد من مد يد العون لهم.

وأكد خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 70% من إجمالى ما دخل غزة من مساعدات كان من مصر ومن المصريين، موضحا أنه دخل غزة 12 ألف طن مساعدات منهم 8400 طن من مصر نقلتهم 1300 شاحنة.

وتابع رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى: "المعبر مش مقفول من جانب مصر، فوجدنا على المعبر أعلى مسؤول أممي وقف من الجانب المصري ولم يستطع أن يتقدم إلى الأمام خطوة واحدة، ودي كلها رسائل".